Prima rete con il Lens per Nzola. L’angolano agguanta il pari al 96′

Prima rete alla prima presenza in Ligue 1 per M'Bala Nzola. L'ex attaccante viola non aveva ancora trovato la via del gol con la nuova maglia del Lens e fino ad ora aveva giocato solamente 4' nella gara di ritorno del playoff di Conference persa 2-0 contro il Panathinaikos, che tra l'altro era costata l'eliminazione dalla competizione europea alla squadra francese dopo la vittoria per 2-1 dell'andata. Oggi nella sfida con il Rennes, il Lens stava per perdere la propria imbattibilità in Francia. Il primo tempo è finito 1-0 per la squadra rossonera grazie al gol di Kalimuendo su rigore. Al 56' ha fatto il suo esordio in campionato Nzola e dopo 40' ha trovato la sua prima rete stagionale con un sinistro da dentro l'area e dopo un lungo consulto VAR, ha regalato ai suoi un punto importante per continuare la corsa alle prime posizioni in campionato. Dopo 5 gare disputate il Lens si trova al quinto posto con 9 punti, frutto di tre pareggio e due vittorie.