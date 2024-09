Corvino: “Pongracic? Spero superi presto queste difficoltà iniziali”. E su Nzola…

Il direttore generale e responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, intervenuto alla trasmissione "Piazza Giallorossa", ha parlato di due calciatori di proprietà della Fiorentina, società in cui ha militato per due corsi, dal 2005 al 2012 e dal 2016 al 2019. I due giocatori in questione sono Marin Pongracic e M'Bala Nzola: "Sto seguendo con grande attenzione queste prime settimane a Firenze del difensore croato, so quanto vale e so anche che non è facile adattarsi velocemente ad un nuovo sistema di gioco. Mi auguro che il ragazzo possa uscire da queste difficoltà iniziali. Nzola? Non lo abbiamo mai cercato, prima di tutto dobbiamo pensare all'equilibrio del nostro spogliatoio".