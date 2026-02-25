Palladino non ha dubbi: “È la partita più bella da quando sono allenatore”

Viola News
"Probabilmente nessuno credeva in noi stasera e questa rimonta ha fatto ricredere tutti"
Ai microfoni di Sky Sport, Raffaele Palladino elogia la sua Atalanta dopo l'impresa contro il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di Champions League:

Questa partita resterà nella storia non solo dell'Atalanta e di Bergamo ma anche del calcio italiano. Ringrazio tutti i calciatori uno a uno, quelli in campo, quelli in panchina e quelli fuori. Poi ringrazio il mio staff, la società e i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine, è stato qualcosa di unico. È la partita più bella da quando sono allenatore. Sapevamo che era un'impresa difficile ma non impossibile. Credo che il calcio italiano vada tutelato e protetto, a partire dall'interno: bisogna essere più costruttivi. Probabilmente nessuno credeva in noi stasera e questa rimonta ha fatto ricredere tutti.

