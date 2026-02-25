Palladino non ha dubbi: “È la partita più bella da quando sono allenatore”

Ai microfoni di Sky Sport, Raffaele Palladino elogia la sua Atalanta dopo l'impresa contro il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di Champions League:
"Probabilmente nessuno credeva in noi stasera e questa rimonta ha fatto ricredere tutti"
Questa partita resterà nella storia non solo dell'Atalanta e di Bergamo ma anche del calcio italiano. Ringrazio tutti i calciatori uno a uno, quelli in campo, quelli in panchina e quelli fuori. Poi ringrazio il mio staff, la società e i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine, è stato qualcosa di unico. È la partita più bella da quando sono allenatore. Sapevamo che era un'impresa difficile ma non impossibile. Credo che il calcio italiano vada tutelato e protetto, a partire dall'interno: bisogna essere più costruttivi. Probabilmente nessuno credeva in noi stasera e questa rimonta ha fatto ricredere tutti.
