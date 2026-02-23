Il dramma di Liverani: “Volevo mollare tutto per mia moglie. Lottò fino in fondo”

Stupenda, solare, amava la vita. Lei era vita. Mi ha dato due figli meravigliosi. Siamo stati insieme da quando eravamo ragazzini, avrei dato la mia vita per salvarla. Ha lottato contro il cancro fino alla fine, una battaglia durata nove anni: l’ha affrontata sempre a testa altissima. Parlarne coi miei ragazzi? È sicuramente una delle parti più brutte, difficili, quei discorsi che non vorresti mai fare. Però i miei due figli sono stati molto equilibrati, fin da subito. È un dolore impossibile da spiegare a parole. Se ho pensato di mollare? Tante volte, ma Federica non me l’ha mai permesso. Così anche dopo la sua morte ho scelto di continuare. Non è stato facile. Le confesso che l’esonero di Cagliari è stato quasi un sollievo. Avevo bisogno di tornare a Roma, staccare e stare vicino ai miei figli