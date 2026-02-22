Ex viola, stagione finita per Odriozola: il comunicato del club sull’infortunio

Viola News
L'ex viola Alvaro Odriozola è costretto a terminare anzitempo la sua stagione
Brutte notizie per Alvaro Odriozola, ex terzino della Fiorentina oggi alla Real Sociedad. Il classe '95 ha subito un infortunio al ginocchio nel corso della partita contro il Real Oviedo.

Il comunicato del club:

Nella partita di ieri ad Anoeta contro il Real Oviedo, Álvaro Odriozola ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Gli accertamenti effettuati presso la Policlínica Gipuzkoa dallo staff medico della Real Sociedad hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del giocatore. La data dell'intervento chirurgico sarà stabilita nei prossimi giorni.

