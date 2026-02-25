Impresa Atalanta in Champions, Percassi: “Palladino è un predestinato”

"Palladino è un predestinato per le sue qualità e per le sue visioni, ha saputo toccare le corde giuste. Dopo Dortmund il mister e D’Amico erano convinti di poter trovare la chiave giusta. Noi siamo una famiglia che ha a cuore l’Atalanta, siamo orgogliosi che Bergamo possa vivere una delle serate più belle della propria storia. Sono commosso perché in questi anni abbiamo vissuto serate gloriose, ma questa è stata una serata da vera Atalanta. Siamo ripartiti con umiltà e convinzione, dagli errori si impara, per noi è una grande soddisfazione”, ha dichiarato Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, a Sky Sport.