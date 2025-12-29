L’Angola di Nzola appesa a un filo in Coppa d’Africa: serve “gufare”

Il cammino dell’ Angola in Coppa d’Africa è appeso a un filo: il pareggio a reti inviolate contro l’ Egitto , combinato con il successo del Sudafrica per 3-2 sullo Zimbabwe, mette in difficoltà la nazionale dell'ex attaccante viola. Passano le 4 migliori terze classificate dei 6 gironi. L'Angola, può dunque passare solo come ultima di queste quattro, ma alle Palancas Negras serve che domani l'Uganda non vinca contro la Tunisia e che la Tanzania non vinca e non pareggi con gol contro la Nigeria, entrambe già qualificate.

Nzola fatica a lasciare il segno

Il torneo è stato deludente anche dal punto di vista individuale perM’Bala Nzola. Nell’ultima sfida l’attaccante è stato impiegato soltanto nei minuti finali, entrando in campo al 79’, senza riuscire a incidere. Nelle due gare precedenti, giocate dal primo minuto, il giocatore non è riuscito a offrire un contributo decisivo, restando fuori dalle due marcature complessive realizzate dall’Angola nel torneo. Proprio alla luce di queste difficoltà, nell’ultimo match il commissario tecnico ha preferito schierare dal primo minuto Mabululu, centravanti dell’Al-Ahli Tripoli, club impegnato nel campionato libico.