Folorunsho operato al ginocchio. I tempi di recupero in vista della Fiorentina

L'ex viola Folorunsho è stato operato al ginocchio
Redazione VN

Michael Folorunsho, centrocampista ex Fiorentina, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio questo pomeriggio. Il giocatore del Cagliari ha rimediato l'infortunio in occasione della prima rete in rossoblù domenica 21 contro il Pisa.

L'intervento sul collaterale mediale del ginocchio destro è riuscito alla perfezione e domani Folorunsho lascerà la clinica. I tempi stimati per il rientro in campo sono compresi tra i 40 e i 50 giorni. Per questo l'ex viola sarà assente per la sfida contro la Fiorentina il 29 gennaio.

