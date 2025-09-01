L’Udinese sempre più vicina a Zaniolo. L’alternativa era un altro ex viola

L'Udinese in queste ore è sempre più vicina a Nicolò Zaniolo. L'ex Fiorentina non è l'unica opzione per il club

Come sempre l'ultimo giorno di mercato rappresenta l'ultima opportunità per i direttori sportivi. In casa Fiorentina tutto sembra tranquillo, almeno per quanto riguarda le entrate. Intanto potrebbero muoversi alcuni ex viola, come Nicolò Zaniolo. L'attaccante è ancora di proprietà del Gatalasaray, e l'Udinese è sempre più vicina al ragazzo. In queste ore l'affare sta andando avanti, come scrive Sky Sport. L'alternativa in casa friulana è rappresentata da Andrea Colpani. Il Monza però ha chiesto due milioni per il prestito, cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri.