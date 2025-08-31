Nico Gonzalez ad un passo dall’Atletico Madrid. Si aspetta l’ok dalla Liga

Potrebbe durare una sola stagione l'esperienza di Nico Gonzalez alla Juventus. L'argentino non ha convinto nella sua annata bianconera, nè con Thiago Motta, nè con Igor Tudor. Fin dall'inizio dell'estate l'ex Fiorentina non è rientrato nei piani di Tudor. Nel frattempo la dirigenza juventina sta cercando Edon Zeghrova, ma per arrivare al trequartista del Lille, serve la cessione di Nico.

Ai dettagli

Proprio in queste ore, secondo Matteo Moretto, l'Atletico Madrid sarebbe ad un passo dal portare in Spagna Gonzalez. La Juventus è disposta ad accettare anche un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a certe condizioni. Le parti stanno aspettando solo l'ok della Liga, per capire se l'operazione sia fattibile dal punto di vista salariale.