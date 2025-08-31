Zaniolo ci riprova in Serie A. L’Udinese è sempre più vicina

Dopo i 6 mesi fallimentari a Firenze, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare nuovamente in Serie A. Dopo gli anni alla Roma, il ragazzo non è mai riuscito a trovare continuitàzaniolo udin tra Galatasaray, Aston Villa, Atalanta e proprio la Fiorentina....

Dopo i 6 mesi fallimentari a Firenze, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare nuovamente in Serie A. Dopo gli anni alla Roma, il ragazzo non è mai riuscito a trovare continuitàzaniolo udin tra Galatasaray, Aston Villa, Atalanta e proprio la Fiorentina. Adesso per lui si prospetta una nuova avventura, quella dell'Udinese, come scrive Nicolò Schira. L'intesa tra il club turco, ancora proprietario del cartellino, e l'Udinese c'è. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, con il 10% sulla futura rivendita. In caso di acquisto definitivo, Zaniolo firmerebbe con i friulani fino al 2029.