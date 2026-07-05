La Sampdoria di Bernardo Corradi punta a riscattarsi, dopo stagioni passate nell'anonimato. Per farlo i blucerchiati vorrebbero riavere Mattia Viti. Il centrale ex Fiorentina ha terminato la scorsa stagione proprio a Genova, con ottimi risultati. Secondo Sky, i costi sarebbero però eccessivi. Il Nizza vuole rientrare in parte dai 15 milioni sborsati 3 anni fa. Mentre la Sampdoria non può sostenere un'oerazione da 3-4 milioni di euro.
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La Sampdoria vuole di nuovo Viti. Ma i costi sono eccessivi
La Sampdoria vorrebbe di nuovo Viti, ma i costi sono eccessivi
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