Mentre la Fiorentina era protagonista di una grande serata a Cremona, Michael Kayode ha vissuto un momento indimenticabile con il suo primo gol in Premier League. Il terzino classe 2004 ha trovato un bellissimo colpo di testa, raccogliendo un cross da sinistra e girandolo sotto l'incrocio con una perfetta torsione (nella foto il momento dello stacco). Una rete, festeggiata con il pallone messo sotto la maglietta con dedica alla futura bimba, che ha portato in vantaggio il Brentford contro i Wolves, ma che non è bastata per la vittoria finale (2-2 il risultato).
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Kayode si mette anche a segnare: arriva la prima gioia in Premier
L'ex viola Kayode sempre più protagonista in Premier League: gran gol di testa, anche se il Brentford si fa poi rimontare
Come sta andando Kayode in Premier League—
In questa stagione l'ex terzino della Fiorentina ha collezionato 29 presenze, tutte da titolare, con un rendimento più che positivo. Le sue rimesse laterali a lunga gittata sono diventate una vera e propria arma per il Brentford. Che in classifica occupa uno splendido 7° posto a ridosso della zona europea a -3 dal Chelsea e -4 dal Liverpool. Tutto sulla Premier League su calciopremier.com
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