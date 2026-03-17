Kayode si mette anche a segnare: arriva la prima gioia in Premier

Mentre la Fiorentina era protagonista di una grande serata a Cremona, Michael Kayode ha vissuto un momento indimenticabile con il suo primo gol in Premier League. Il terzino classe 2004 ha trovato un bellissimo colpo di testa, raccogliendo un cross da sinistra e girandolo sotto l'incrocio con una perfetta torsione (nella foto il momento dello stacco). Una rete, festeggiata con il pallone messo sotto la maglietta con dedica alla futura bimba, che ha portato in vantaggio il Brentford contro i Wolves, ma che non è bastata per la vittoria finale (2-2 il risultato).