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Jovic in Grecia è rinato. Un’altra doppietta decisiva con il suo AEK

Jovic in Grecia è rinato. Un’altra doppietta decisiva con il suo AEK - immagine 1
Luka Jovic ha trovato la giusta continuità in Grecia. Con l'Aek segna a raffica
Redazione VN

Dopo anni travagliati in Italia, Luka Jovic ha forse trovato la sua dimensione ideale. Da un giocatore del suo talento ci si aspettava una carriera diversa, ma in questa stagione i suoi numeri sono ottimi. Con l'AEK Atene ha messo a segno 19 reti in totale, dopo un inizio di campionato in sordina.

Il campionato greco è il più equilibrato d'Europa, con Aek, Olympiakos e Paok appaiate in testa a quota 57 punti. Ieri proprio l'Aek di Jovic ha pareggiato per 2-2 contro l'Atromitos. Il serbo ha realizzato una doppietta pesante nella corsa al titolo, ed i tifosi lo considerano già un idolo

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