Il dramma di Torricelli: “La leucemia di mia moglie e quel calvario lungo 10 mesi”

Moreno Torricelli, ex giocatore della Fiorentina, ha raccontato alla Gazzetta dello Sportil dramma della scomparsa di sua moglie Barbara. Ecco le sue parole:
Una leucemia terribile. La cosa più brutta fu doverlo spiegare ai miei figli. Avevano 15, 11 e 10 anni. I medici mi informarono che la situazione era grave fin da subito, ma io inizialmente scelsi di non dire nulla in famiglia. Non volevo che perdessero la speranza. Mi sono tenuto tante cose dentro, ho finto in molte occasioni e sopportato in altre. Piangevo da solo, a casa e in ospedale avevano bisogno di vedermi forte. È stato un calvario lungo 10 mesi. Solo negli ultimi giorni sono crollato e ho detto a mia moglie quale fosse realmente la sua condizione"
