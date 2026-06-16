L'ex allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, alla conferenza stampa di presentazione con il Modena, ha parlato anche di alcuni temi che ancora non aveva rivelato durante l'esperienza in viola. Le sue parole:
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Galloppa rivela: “Dopo Mainz alcuni giocatori mi chiesero di restare”
Le parole in conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Modena ed ex viola, Daniele Galloppa
Fa strano, ma è bello tornare qui dopo dieci anni. Ho avuto la fortuna di lavorare sei anni per la Fiorentina e mi sento di ringraziare una società che mi ha fatto crescere tanto e tutte le persone che mi sono state accanto e che hanno lavorato con me. Ringrazio anche la famiglia Rivetti che mi ha dato questa grande opportunità. Modena è un ambiente in cui mi sono trovato bene, anche se calcisticamente per me non andò così bene. Sono emozionato per l’inizio di questo nuovo percorso, anche contento e orgoglioso. La società ha detto che devo essere me stesso e questo per me è fondamentale. Passare da una Primavera ad una Serie B di questo livello è un salto grande, ma a prescindere dalla vittoria dello scudetto era finito per me quel percorso. Ho detto di sì al Modena per tantissimi motivi. Per la serietà della persone, perché Modena è una piazza ambiziosa e in più abito ad un’ora e mezza da qui e avere la possibilità un giorno alla settimana di tornare a casa è importante e, secondo me, ti fa anche allenare meglio.
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È stato molto breve, ma mi sono reso conto che non è per tutti. Soprattutto in quel momento, le pressioni erano altissime. Dopo tre giorni, alcuni giocatori mi avevano chiesto di rimanere e significa che forse qualcosa, seppur in poco tempo, avevo trasmesso. Era veramente difficile stare dentro a quella situazione.
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