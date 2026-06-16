Dopo l'ufficialità del riscatto da parte dell'Udinese, l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com della situazione del suo assistito:
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Ag. Zaniolo: “Udinese? Serve un nuovo contratto. È deluso, attende un confronto”
L'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, non perde tempo: dopo l'ufficialità del riscatto, ecco la nuova richiesta all'Udinese
Siamo contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della stagione molto positiva, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide. La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore. Tuttavia, in concerto con l'Udinese abbiamo scelto di firmare e chiudere l'affare con la promessa di sederci, prima dell'esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l'Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta.
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Poi continua—
Quel che posso dire è che, sportivamente, il matrimonio tra Zaniolo e l'Udinese ha funzionato molto bene la scorsa stagione. Il giocatore è amato dalla piazza. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti.
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