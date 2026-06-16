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Ag. Zaniolo: “Udinese? Serve un nuovo contratto. È deluso, attende un confronto”

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L'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, non perde tempo: dopo l'ufficialità del riscatto, ecco la nuova richiesta all'Udinese
Redazione VN

Dopo l'ufficialità del riscatto da parte dell'Udinese, l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com della situazione del suo assistito:

Siamo contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della stagione molto positiva, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide. La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore. Tuttavia, in concerto con l'Udinese abbiamo scelto di firmare e chiudere l'affare con la promessa di sederci, prima dell'esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l'Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta.

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Poi continua

—  

Quel che posso dire è che, sportivamente, il matrimonio tra Zaniolo e l'Udinese ha funzionato molto bene la scorsa stagione. Il giocatore è amato dalla piazza. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti.

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