L'attaccante del Cagliari, Andrea Belotti, terminata la prima parte del percorso riabilitativo a Bologna legato all'operazione al crociato, ora inizierà a lavorare in Sardegna sotto la diretta supervisione dello staff medico-sanitario del club rossoblù. Per il ritorno in campo però bisogna ancora aspettare i tempi standard per questo tipo di infortunio e di intervento chirurgico. Se ne riparla quindi per la prossima primavera. Lo riporta l'agenzia Ansa.
Ex viola, prosegue il recupero di Belotti dopo l'operazione al ginocchio
Ex viola, prosegue il recupero di Belotti dopo l’operazione al ginocchio
Terminata la prima fase di cure dopo l'intervento al crociato
