Ex viola, Italiano sempre più vicino al Napoli! Di Marzio: “Contatti positivi”

Il casting per la panchina del Napoli entra sempre più nel vivo e nelle ultime ore prende quota con forza il nome di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, ci sarebbero stati contatti positivi tra il club partenopeo e l’attuale tecnico del Bologna, con l’ex allenatore della Fiorentina che starebbe avanzando sensibilmente nella corsa alla successione sulla panchina azzurra.