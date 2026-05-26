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Ex viola, Italiano sempre più vicino al Napoli! Di Marzio: “Contatti positivi”

Ex viola, Italiano sempre più vicino al Napoli! Di Marzio: “Contatti positivi” - immagine 1
Novità sul futuro dell'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano: oggi il primo candidato alla panchina del Napoli
Redazione VN

Il casting per la panchina del Napoli entra sempre più nel vivo e nelle ultime ore prende quota con forza il nome di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, ci sarebbero stati contatti positivi tra il club partenopeo e l’attuale tecnico del Bologna, con l’ex allenatore della Fiorentina che starebbe avanzando sensibilmente nella corsa alla successione sulla panchina azzurra.

Resta comunque viva anche la pista che porta a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico del Milan avrebbe già trovato un’intesa di massima con il Napoli sulla base di un contratto biennale.

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NAPLES, ITALY - DECEMBER 12: Aurelio De Laurentiis SSC Napoli President during the UEFA Champions League match between SCC Napoli and SC Braga at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
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