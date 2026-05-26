Il casting per la panchina del Napoli entra sempre più nel vivo e nelle ultime ore prende quota con forza il nome di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, ci sarebbero stati contatti positivi tra il club partenopeo e l’attuale tecnico del Bologna, con l’ex allenatore della Fiorentina che starebbe avanzando sensibilmente nella corsa alla successione sulla panchina azzurra.
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Ex viola, Italiano sempre più vicino al Napoli! Di Marzio: “Contatti positivi”
Novità sul futuro dell'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano: oggi il primo candidato alla panchina del Napoli
Resta comunque viva anche la pista che porta a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico del Milan avrebbe già trovato un’intesa di massima con il Napoli sulla base di un contratto biennale.
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