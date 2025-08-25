Dopo anni difficili, Arthur Melo riacquista il sorriso. Tranne che per la stagione in riva all'Arno (in maglia viola, del resto, ha disputato 33 gare), per il resto la sua carriera stava prendendo una piega davvero complicata in Europa, tra infortuni, prestazioni deludenti e poco spazio. Da qui, quindi, la scelta maturata nelle ultime settimane insieme alla Juventus di tornare alle origini, nel club dove tutto è iniziato, prima come giovane e poi come vero calciatore.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola: Arthur torna a casa, ad un passo la firma con il “suo” Gremio
altre news
Ex viola: Arthur torna a casa, ad un passo la firma con il “suo” Gremio
Il centrocampista, in viola nella stagione 2023/2024, torna nella squadra che lo ha lanciato in patria
Manca solo l'ufficialità, infatti, del suo passaggio in prestito al Gremio, società in cui aveva già militato prima nel settore giovanile e dopo in prima squadra, fino al passaggio al Barcellona nel 2018. E' di questa mattina la storia condivisa su Instagram dallo stesso centrocampista, che riporta la foto di un finestrino dell'aereo che lo sta portando in Brasile, con l'emoji della casa. Inizia, o meglio, riparte l'avventura brasiliana per Arthur.
© RIPRODUZIONE RISERVATA