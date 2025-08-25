Ex viola: Arthur torna a casa, ad un passo la firma con il “suo” Gremio

Dopo anni difficili, Arthur Melo riacquista il sorriso. Tranne che per la stagione in riva all'Arno (in maglia viola, del resto, ha disputato 33 gare), per il resto la sua carriera stava prendendo una piega davvero complicata in Europa, tra infortuni, prestazioni deludenti e poco spazio. Da qui, quindi, la scelta maturata nelle ultime settimane insieme alla Juventus di tornare alle origini, nel club dove tutto è iniziato, prima come giovane e poi come vero calciatore.