Tornato alla Lazio e subito in campo dal 1' a Como, l'ex viola Danilo Cataldi chiede scusa per la brutta prestazione della Lazio all'esordio in campionato: "Sicuramente avevamo immaginato un altro esordio, una gara brutta da tutti i punti di vista e non era quello che volevamo fare qui. Quando si fanno queste prestazioni si sta in silenzio, si lavora e si chiede scusa alla gente che è arrivata fino a qui.
Ex viola, Cataldi fa mea culpa: "Dopo una prestazione così si sta in silenzio"
Il ritorno alla Lazio di Danilo Cataldi non è andato proprio benissimo: biancocelesti sconfitti 2-0 a Como
Una prestazione indegna per la maglia che portiamo. Da fuori ovviamente ho sempre seguito la Lazio, ma è difficile dire cosa va e non. Ho visto una squadra in crescita, nelle amichevoli stavamo mettendo dentro le cose che diceva il mister. Sicuramente oggi abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare e si riparte rimettendo a posto le cose che non sono andate".
