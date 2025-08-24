Ex viola, Cataldi fa mea culpa: “Dopo una prestazione così si sta in silenzio”

Tornato alla Lazio e subito in campo dal 1' a Como, l'ex viola Danilo Cataldi chiede scusa per la brutta prestazione della Lazio all'esordio in campionato: "Sicuramente avevamo immaginato un altro esordio, una gara brutta da tutti i punti di vista e non era quello che volevamo fare qui. Quando si fanno queste prestazioni si sta in silenzio, si lavora e si chiede scusa alla gente che è arrivata fino a qui.