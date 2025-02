D’Agostino ricorda: “Io alla Fiorentina dopo l’apice, ognuno pensava per sé”

A Firenze una piazza meravigliosa. Corvino è un grande direttore e conoscitore di calcio, ma tra me e lui non scattò. Anche per qualche errore mio, però io finii la stagione da calciatore più prolifico della rosa con 5 gol. C’erano tanti giocatori a scadenza come Mutu e Montolivo e altri appena arrivati come me, Cerci e Boruc. Nello spogliatoio ognuno guardava ai propri interessi, in tanti con Prandelli avevano già toccato l’apice uscendo agli ottavi contro il Bayern (stagione 2009/10, ndr). Più di questo non riuscivano a dare. A fine anno Corvino si impuntò e non mi riscattò. Potevo tornare a Udine, mi chiamò Guidolin dicendomi che mi avrebbe dato le chiavi del centrocampo per andare in Champions, ma rifiutai. Se avessi respirato di più, magari finivo la carriera all’Udinese fino a 35-36 anni. Io sono fatto così: o ti do tutto, oppure niente.