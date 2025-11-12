Como, la vedova Borgonovo diffida i tifosi: non usate più il nome di Stefano

Vicenda singolare quella che accade a Como, dove ha militato l'indimenticato Stefano Borgonovo. La moglie e i figli dell'ex viola hanno infatti inviato una diffida ufficiale ai Pesi Massimi, gruppo della tifoseria organizzata lariana. Nella diffida gli eredi hanno chiesto di cessare entro 60 giorni ogni utilizzo del nome dell'attaccante, a cui i tifosi avevano dedicato diverse iniziative e spazi.
Diffida ufficiale inviata alla tifoseria organizzata che ha risposto sui social: "Potete toglierci il suo nome, ma Stefano non ce lo toglierete mai"
Nel testo i famigliari esprimono apprezzamento per la lodevole iniziativa portata avanti nel tempo ma desiderano che il nome di Borgonovo passi da ora in poi sotto il controllo degli eredi. Non è tardata ad arrivare la risposta social dei Pesi Massimi che hanno scritto in maniera inequivocabile: "Potrete toglierci il suo nome, ma Stefano non ce lo toglierete mai". Ne scrive il quotidiano la Provincia.
