Como, la vedova Borgonovo diffida i tifosi: non usate più il nome di Stefano

Vicenda singolare quella che accade a Como, dove ha militato l'indimenticato Stefano Borgonovo. La moglie e i figli dell'ex viola hanno infatti inviato una diffida ufficiale ai Pesi Massimi, gruppo della tifoseria organizzata lariana. Nella diffida gli eredi hanno chiesto di cessare entro 60 giorni ogni utilizzo del nome dell'attaccante, a cui i tifosi avevano dedicato diverse iniziative e spazi.