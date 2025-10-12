L'ex Fiorentina, Federico Bernardeschi, è intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento ricordando i momenti in maglia viola: "Capisco la sensazione di tradimento vissuta dai tifosi viola quando andai alla Juve, ma i professionisti devono sfruttare le occasioni. Paulo Sousa è tra gli allenatori che mi hanno fatto crescere di più con Mancini e Allegri".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Bernardeschi: “Capisco i tifosi viola. Astori? Ogni mattina mi dava uno scappellotto”
altre news
Bernardeschi: “Capisco i tifosi viola. Astori? Ogni mattina mi dava uno scappellotto”
Le parole dell'ex viola Federico Bernardeschi al Festival dello Sport di Trento
Ricorda poi alcuni dei suoi compagni ai tempi della Fiorentina. Le sue parole su Davide Astori: "Un punto di riferimento, ogni mattina mi dava uno scappellotto perché diceva che prima o poi me lo sarei meritato". E su Federico Chiesa: "A Fede voglio davvero bene come ad un fratello. Non è facile dirlo, ma quello che ha detto di me, io l'ho fatto con il cuore aperto verso di lui. Se lo merita, se lo meritava e se lo meriterà ancora. Lui è un giocatore di un talento pazzesco. Ricordo l'esordio contro la Juve a Torino, con la Fiorentina. Un talento vero che gioca con uno zaino di 30 chili sulle spalle per via del padre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA