Bernardeschi: “Capisco i tifosi viola. Astori? Ogni mattina mi dava uno scappellotto”

L'ex Fiorentina, Federico Bernardeschi , è intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento ricordando i momenti in maglia viola: "Capisco la sensazione di tradimento vissuta dai tifosi viola quando andai alla Juve, ma i professionisti devono sfruttare le occasioni. Paulo Sousa è tra gli allenatori che mi hanno fatto crescere di più con Mancini e Allegri".

Ricorda poi alcuni dei suoi compagni ai tempi della Fiorentina. Le sue parole su Davide Astori: "Un punto di riferimento, ogni mattina mi dava uno scappellotto perché diceva che prima o poi me lo sarei meritato". E su Federico Chiesa: "A Fede voglio davvero bene come ad un fratello. Non è facile dirlo, ma quello che ha detto di me, io l'ho fatto con il cuore aperto verso di lui. Se lo merita, se lo meritava e se lo meriterà ancora. Lui è un giocatore di un talento pazzesco. Ricordo l'esordio contro la Juve a Torino, con la Fiorentina. Un talento vero che gioca con uno zaino di 30 chili sulle spalle per via del padre".