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Beltran torna a casa? Il River Plate si sta già portando avanti

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Il River Plate vuole riportare Lucas Beltran al Monumental
Redazione VN

L'impatto con il calcio europeo per Lucas Beltran non è stato all'altezza delle aspettative. Sia alla Fiorentina, che al Valencia, l'ex River ha fatto fatica ad imporsi. Gli spagnoli potrebbero non acquistarlo, e così Beltran tornerebbe a Firenze. In tal caso, proprio il River sarebbe la squadra favorita per riportarlo in Argentina. Secondo Tyc Sports, il tecnico Coudet avrebbe già chiamato Beltran per convincerlo.

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