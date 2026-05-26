Beltran torna a casa? Il River Plate si sta già portando avanti

L'impatto con il calcio europeo per Lucas Beltran non è stato all'altezza delle aspettative. Sia alla Fiorentina, che al Valencia, l'ex River ha fatto fatica ad imporsi. Gli spagnoli potrebbero non acquistarlo, e così Beltran tornerebbe a Firenze. In tal caso, proprio il River sarebbe la squadra favorita per riportarlo in Argentina. Secondo Tyc Sports, il tecnico Coudet avrebbe già chiamato Beltran per convincerlo.