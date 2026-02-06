Batistuta: “A chi chiedo i biglietti? Certe cose non dovrebbero succedere”

L'ex viola Gabriel Omar Batistuta, in un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato della sua reazione alla mancata chiamata della Fiorentina:
Batistuta sulla mancata chiamata della Fiorentina
Certo che mi dispiace, credevo che avrei potuto dare anche fuori dal calcio: la mia conoscenza dell'ambiente. Vuoi andare a vedere una partita e non sai a chi chiedere il biglietto. Sono cose che non dovrebbero capitare ai giocatori che hanno dato tanto per la loro squadra.
