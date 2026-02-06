Viola News
Batistuta: “A chi chiedo i biglietti? Certe cose non dovrebbero succedere”

Batistuta sulla mancata chiamata della Fiorentina
L'ex viola Gabriel Omar Batistuta, in un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato della sua reazione alla mancata chiamata della Fiorentina:

Certo che mi dispiace, credevo che avrei potuto dare anche fuori dal calcio: la mia conoscenza dell'ambiente. Vuoi andare a vedere una partita e non sai a chi chiedere il biglietto. Sono cose che non dovrebbero capitare ai giocatori che hanno dato tanto per la loro squadra.

