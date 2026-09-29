L’Associazione Storia Viola organizza il festeggiamento degli 80 anni di CLAUDIO MERLO. L’evento si svolgerà il giorno sabato 3 ottobre, con inizio alle ore 12,30, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si terrà un pranzo fra tutti i partecipanti. Il personaggio festeggiato e la presenza di tanti ex viola sempre amati dai tifosi ha fatto registrare il tutto esaurito per questa bella occasione organizzata come sempre alla grande da Roberto Romoli e da Moreno Roggi.

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