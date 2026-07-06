In un'intervista a Il Tirreno, l'ex viola Giancarlo Antognoni, ha parlato della stagione della Fiorentina appena conclusasi:
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Antognoni: “Quest’anno molti sotto le aspettative. C’è una scala di responsabilità”
Difficilmente sarà al centenario, anche se adesso l'invito mi è arrivato per mail
Difficilmente sarà al centenario, anche se adesso l'invito mi è arrivato per mail. Al momento non vedo un mio erede italiano. Lo dico a ragion veduta avendo operato per dodici anni nelle Nazionali giovanili: dal 2004 al 2016 e adesso con l'U21. Osservo tanti ragazzi, ma la figura del fantasista e numero 10 purtroppo è un po' sparita. Ci sono buoni giocatori, ma non veri numeri 10.
La Fiorentina—
Dopo un anno così c'è una scala delle responsabilità: società, allenatore, giocatori. I tecnici non sono andati bene, ma è la squadra che va in campo. Fa riflettere che ciò sia accaduto dopo il settimo posto della stagione precedente. Nell'ultima annata nulla ha funzionato bene. In molti sono andati al di sotto delle aspettative. Futuro in viola? Dopo cinque anni no credo. Penso alla Nazionale in cui il ruolo di capo delegazione della U21 mi soddisfa davvero moltissimo.
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