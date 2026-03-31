Allegri punta su Zaniolo. Il piano del Milan per l’estate

Nicolò Zaniolo si è ritrovato ad Udine, ed in estate il Milan potrebbe davvero provarci

Nicolò Zaniolo dopo alcune stagioni complesse, tra cui i 6 mesi passati a Firenze, si sta ritrovando. L'ex Roma ad Udine sta esprimendo una parte del suo talento, schierato come seconda punta da Runjaic, dietro Davis. Un infortunio lo ha rallentato, ma l'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray.