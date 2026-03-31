Nicolò Zaniolo dopo alcune stagioni complesse, tra cui i 6 mesi passati a Firenze, si sta ritrovando. L'ex Roma ad Udine sta esprimendo una parte del suo talento, schierato come seconda punta da Runjaic, dietro Davis. Un infortunio lo ha rallentato, ma l'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray.
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Allegri punta su Zaniolo. Il piano del Milan per l’estate
Nicolò Zaniolo si è ritrovato ad Udine, ed in estate il Milan potrebbe davvero provarci
Come scrive Tuttosport, i friulani dovrebbero versare 10 milioni nelle casse dei turchi. Ma l'Udinese dovrà difendersi dall'assalto delle big. Il Milan di Allegri lo ha messo nel mirino, come ai tempi di Maldini. In estate i rossoneri potrebbero affondare per l'ex viola.
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