Ds Parma: “Fiorentina forte e ben allenata, alziamo l’asticella”

Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha parlato a Sport Mediaset pochi minuti prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le sue parole: "Sfida in uno stadio bello contro una squadra importante, forte, allenata benissimo da un allenatore che lavora molto. Per noi è uno stimolo e una possibilità di andare oltre i nostri limiti e alzare l'asticella, una bella serata da vivere per un gruppo giovane come il nostro". e una possibilità di andare oltre i nostri limiti e alzare l'asticella, una bella serata da vivere per un gruppo giovane come il nostro".