Di Chiara: “Il Parma può essere la sorpresa della competizione. Attenta viola”

Alberto Di Chiara grande ex della sfida di stasera mette in guardia la Fiorentina. Il Parma non va sosttovalutato

"La Coppa Italia è una competizione da non snobbare, e la partita è tutta da vedere. Anche se entrambe le squadre hanno imoegni di livello in campionato. Il Parma può sorprendere la Fiorentina, partendo sfavorito. Invece i viola partono con i favori del pronostico, ma il Franchi può mettere pressione. Il Parma può essere la sorpresa della Coppa, la categoria di differenza non si vede troppo. I valori in campo non sono così dissimili"