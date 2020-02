DS Bologna: “I pensieri personali passino in secondo piano, adesso facciamo sacrifici”

Riccardo Bigon, Direttore Sportivo del Bologna, si è unito ai microfoni di Sky al coro delle voci che si sono espresse sui rinvii delle partite a porte chiuse:

“Credo che in queste situazioni tutto ciò che riguarda la parte sportiva debba passare in secondo piano rispetto alla gestione della quiete e della salute pubblica. Dovremmo tutti appellarci al senso civico e fare tutti quanti sacrifici per superare questo momento di grossa crisi. Qualsiasi misura per limitare questa crisi è benvenuta. Ognuno ha dentro di sé i suoi pensieri, ma devono passare in secondo piano”

Leggi le parole di Fonseca (QUI), Ranieri (QUI) e Pioli (QUI).