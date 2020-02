Pioli: “Giusto rinviare ma tempi errati. Si è deciso troppo tardi. Contro la Fiorentina…”

Stefano Pioli si è concesso ai microfoni di Milan Tv, queste le sue dichiarazioni:

Stiamo vivendo una situazione difficile. All’inizio l’hanno estremizzata, adesso cercano di riportare tutto alla normalità, speriamo si risolva. Vedere Milano con così poca gente è una situazione che fa male. Il calcio è passione, emozione, a porte chiuse non c’è, mi ero preoccupato per tutta la settimana fare capire a questi ragazzi com’è giocare senza tifosi, sono contento non si giochi ma si poteva decidere prima. Contro la Fiorentina ci è mancato l’istinto del killer. Sarebbe bastato gestire il risultato senza correre rischi.