Fonseca: “O si fermano tutte le partite o nessuna. Tutelare la regolarità del campionato”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, come molti suoi colleghi, si è espresso sul tema dei rinvii. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

Le autorità stanno cercando di prendere le migliori decisioni possibili, mi fido di loro. Per non avere dubbi sulla regolarità sportiva penso che se si gioca una partita allora devono giocare tutti. Se un club non gioca allora tutte le altre devono essere fermate.