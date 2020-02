Ranieri: “Rinviare le partite è la scelta giusta. Le porte chiuse sono la morte del calcio”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria con un glorioso passato gigliato, ha parlato ai canali ufficiali del club:

Ci vuole la serenità di capire che la salute dei cittadini viene prima di tutto. La prevenzione che viene attuata è la scelta giusta che in Europa adesso ci copiano. Il campionato forse è un pò condizionato ma giocare a porte chiuse è la morte del calcio. Una partita senza pubblico è irreale perché sembra un allenamento. Non mi piace, preferisco rimandare la gara per avere i tifosi.