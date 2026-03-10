Disasi al top: “Chelsea? Se parlo sono guai”. Fiorentina, svelato il motivo del no

Le prestazioni per gli Hammers rimettono Disasi sotto i riflettori dell'intera Inghilterra: la Fiorentina a gennaio c'era. Cosa è successo

Redazione VN 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 21:35)

Il nome di Axel Disasi è tornato d’attualità dopo la qualificazione del West Ham ai quarti di finale di FA Cup, ma dietro la sua prestazione da protagonista si nasconde anche un retroscena di mercato che riguarda da vicino la Fiorentina.

Il difensore francese, arrivato a gennaio dal Chelsea, è stato uno dei grandi protagonisti della sfida contro il Brentford. La gara si è chiusa sul 2-2 nei tempi regolamentari, prima di essere decisa ai calci di rigore. Dagli undici metri è stato decisivo l’estremo difensore degli Hammers Areola, capace di intuire il cucchiaio tentato da Ouattara, mentre i tiratori del West Ham si sono dimostrati impeccabili. In mezzo alla solidità difensiva della squadra londinese è spiccata proprio la prova di Disasi, premiato come uno dei migliori in campo.

Nel post partita il centrale francese ha anche raccontato le difficoltà vissute nei mesi precedenti al Chelsea, dove la sua esperienza si è rivelata tutt’altro che semplice. “Il Chelsea? Se dicessi tutto, forse finirei nei guai, ma è stata dura. È stato molto difficile guardare ogni singola settimana, ogni singolo fine settimana le partite in TV”, ha dichiarato il difensore in zona mista. A Stamford Bridge, infatti, Disasi era finito ai margini del progetto tecnico durante la gestione Maresca, condividendo di fatto la stessa sorte di Raheem Sterling.

Proprio per questo, durante il mercato di gennaio il suo nome è stato accostato a diverse squadre, anche in Serie A. Tra queste c’era anche la Fiorentina, che nelle ultime settimane della sessione invernale aveva sondato il terreno per il centrale francese. I contatti con l’entourage del giocatore ci sono stati, ma la priorità di Disasi, dopo che la pista Milan (gradita) è sfumata per via della crescita di De Winter), era quella di restare in Inghilterra, motivo per cui gli approcci viola sono stati respinti con cortesia.

Alla fine il difensore ha scelto il West Ham, preferendo una soluzione che gli permettesse di rilanciarsi immediatamente in Premier League. La Fiorentina, dal canto suo, ha poi virato su un’altra soluzione per rinforzare il reparto arretrato, chiudendo l’operazione che ha portato Daniele Rugani in maglia viola dalla Juventus.