De Magistris: “Rilancerei Kouamè. Mercato viola esaltante per una cosa”

"L'anno scorso il compito di Italiano era più facile, non ci vuole molto a migliorare dopo due stagioni negative. Invece dopo un settimo posto, significa puntare ai primissimi posti, mi sembra però che almeno 4 squadre siano superiori, la Fiorentina può fare la corsa su Atalanta, Lazio e forse Napoli. Questa campagna acquisti è stata esaltante per la tempistica e interessante per i profili che sono arrivati, su tutti la scommessa Jovic. Però non vedo ancora un mercato che faccia fare il salto di qualità alla squadra rispetto anche ai giocatori persi. Kouamè? Sarei felicissimo se potesse rilanciarsi ancora nella Fiorentina. Al Genoa mi piaceva, poi si è un po' perso. Il Milan ha aspettato Leao 2-3 anni, forse si può dare un'altra chance anche a lui".