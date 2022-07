FOTO VN – Burdisso a colloquio con Kouame: si parla del futuro?

Colloquio in campo tra Burdisso e Kouame

Dopo l'allenamento e in attesa della conferenza stampa di Riccardo Saponara, momento di colloquio tra il dirigente viola Nicolas Burdisso e l'attaccante della Fiorentina Christian Kouamé. Il giocatore, ancora incerto del suo futuro, farà di tutto per convincere Vincenzo Italiano a dargli una chance in vista della prossima stagione, anche sono molti i club, soprattutto esteri, interessanti all'ivoriano.