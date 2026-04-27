L’intermediario di mercato Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha espresso la propria opinione sul futuro della panchina della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla posizione di Paolo Vanoli.
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Damiani non ha dubbi: “Ripartirei da Vanoli, merita la conferma”
Oscar Damiani promuove Paolo Vanoli: l’intermediario di mercato invita la Fiorentina a confermare l’allenatore per la prossima stagione.
Secondo Damiani, la dirigenza viola dovrebbe puntare ancora sull’attuale allenatore anche per la prossima stagione, valorizzando il lavoro svolto negli ultimi mesi a Firenze.
“Io ripartirei da Vanoli. Mi piace, è una persona seria. Per quanto fatto in questi mesi a Firenze, secondo me merita la conferma anche in vista della prossima stagione”, ha dichiarato.
Un giudizio netto, dunque, che invita la società a proseguire nel segno della continuità tecnica, riconoscendo il percorso intrapreso dall’allenatore sulla panchina viola.
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