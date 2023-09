Da Frosinone: “La Fiorentina troverà un ambiente caldo. Occhio a Soulé e K. Jorge”

"Questo Frosinone è al momento una bellissima sorpresa. Nessuno probabilmente si aspettava di vedere una squadra a questo punto della stagione con questa classifica. La squadra di Di Francesco ha fermato in casa l'Atalanta e sta proponendo un gioco divertente. E' proprio nelle mura casalinghe che il Frosinone sta costruendo le sue fortune. La Fiorentina ha una rosa forte che qui viene rispettata e temuta, soprattutto con il recupero di Nico Gonzalez. I viola troveranno un ambiente caldo che spingerà la squadra per tutti i 90' minuti. Di Francesco e Italiano simili? Sono diversi secondo me ma hanno alcuni punti in comune come la voglia di imporre il proprio gioco sull'avversario. Pericoli numero uno per i viola? I nomi sono diversi, io punto sui due giocatori in prestito dalla Juventus ossia, Soule e Kaio Jorge. Cerofolini? Qui a Frosinone riteniamo che possa diventare il portiere del futuro, anche se oggi Turati è un titolare quasi inamovibile. Lirola? Domani non ci sarà per via di un affatticamento muscolare. Oltre a lui mancheranno anche Harroui e Gelli, assenti per diverse settimane".