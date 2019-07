Coppa Italia – Il tabellone completo. La Fiorentina entra in gioco dal 3° turno

E’ stato effettuato il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019/2020. Alla Competizione partecipano 78 Società (tutte le Società ammesse ai Campionati di Serie A e Serie B, 29 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega Nazionale Dilettanti), che saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 78. Il torneo inizierà il prossimo 4 agosto con il Primo Turno Eliminatorio per concludersi mercoledì 13 maggio 2020. CLICCA QUI PER IL TABELLONE COMPLETO ED IL REGOLAMENTO