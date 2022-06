Calcio Storico 2022: saranno presenti anche Batistuta e Trevisan

La prima semifinale è in programma il 10 giugno: si sfideranno gli Azzurri di Santa Croce e i Bianchi di Santo Spirito. In quell’occasione il Magnifico Messere sarà Giancarlo De Sisti, ex giocatore e allenatore della Fiorentina con cui, da tecnico, sfiorò lo scudetto 40 anni fa. Leggiadra Madonna sarà appunto Trevisan, ospite d’onore Batistuta che torna in piazza Santa Croce dopo aver rivestito anche il ruolo di Magnifico Messere, qualche anno fa.