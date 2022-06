Polverosi: “Fiorentina, servono otto giocatori. Italiano è stato chiaro…”

Il percorso Europeo impone investimenti. "Serve crescere visti i tre obiettivi e occorre fare di più per emulare la Roma in Conference"

E' stata celebrata oggi a Firenze la seconda edizione del premio intitolato ad Alessandro Rialti, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio scomparso due anni fa. Alberto Polverosi , firma con cui Rialti ha lavorato fiano a fianco per tanti anni, oltre a ricordare il collega ha parlato anche di Fiorentina.

Queste le dichiarazioni del giornalista a tuttomercatoweb: "Prospettive? Se Italiano resta magari per un paio di stagioni, il tecnico è stato chiaro. Serve crescere visti i tre obiettivi e occorre fare di più per emulare la Roma in Conference. Ci sono differenze tra le due rose. Persi Torreira e Odriozola, servono otto giocatori".