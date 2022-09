Bucciantini: “Tre motivi di ottimismo. Batistuta? Non ci si inventa dirigenti”

Queste le considerazioni di Marco Bucciantini sulla Fiorentina durante l'intervento di oggi a Radio Bruno: "La vittoria col Verona ha rimesso la squadra in carreggiata, ora bisogna dare continuità. Battere l'Atalanta lo scorso anno fu una svolta. Gasperini ha cambiato il modo di giocare. Il miglioramento di Barak, il rientro di Bonaventura e il recupero di Gonzalez sono 3 elementi fondamentali per aumentare la qualità e aiutare il centravanti. Su Jovic bisogna insistere, ha calcio dentro, è ancora un giocatore ancora da scoprire. Su Cabral un giudizio ormai ce lo siamo fatti più o meno, anche se può fare meglio".

Bucciantini commenta anche la vicenda Batistuta: "Maldini si è fatto corteggiare e non si è mai proposto. Batistuta è così dentro al calcio? Se deve essere un uomo immagine, non so se servirebbe. Se cerco un dirigente che faccia crescere la società come progetto, non è il mio candidato ideale. Non ci si inventa dirigenti".