Bati si candida: “Firenze casa mia, sono pronto ad aiutare la Fiorentina”

«Mi sento italiano, Firenze è casa mia, lì ho gli amici e ci ho lasciato anche le caviglie», ride Gabriel Batistuta . La Fiorentina gli è rimasta nel cuore. Inevitabile - scrive Il Corriere Fiorentino - dopo nove stagioni e oltre 150 gol in maglia viola. Talmente nel cuore da convincerlo a rilanciare una candidatura nemmeno tanto velata, dal palco del Festival dello Sport di Trento. Non nuova a dir la verità: il primo contatto con Commisso risale a mesi fa, però non si concretizzò).

«Oggi allevo mucche. Ma sono abbastanza inquieto, ho il desiderio di aiutare una squadra a crescere. Per ora non mi è stata data la possibilità, ma sono pronto». Per diventare, a Firenze, come Maldini al Milan, come Zanetti all’Inter. «Ammiro Javier per la sua carriera, l’Inter lo tratta come va trattato, ogni club ha bisogno di una guida, di uno che insegni cosa significhi indossare quei colori».