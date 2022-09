Il figlio di Artemio Franchi: “Commisso non ha capito Firenze, manca feeling”

"Sembra che non ci sia feeling né con la città, né con la squadra". Il figlio del grande Artemio Franchi commenta il rapporto che si è creato nella Fiorentina di oggi tra Rocco Commisso e la piazza. "C'è un po' di distacco, forse non siamo stati bravi noi a fargli capire cos'è Firenze e come sono i fiorentini" le parole di Francesco Franchi a Rtv38.

"Commisso ha tutte le risorse per fare bene, ma dovrebbe fare un passo avanti. L’ostentare sempre i propri investimenti non porta a molto. Con i soldi non compri tutto: ci vogliono quelli e ci vogliono tanti altri fattori. Dispiace vedere che soffre le critiche, ma non sembrano esserci così tanti punti d’incontro" ha concluso Franchi, consigliere della Fondazione del Museo del Calcio.