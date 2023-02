Braga, i convocati in vista della Fiorentina: Jorge porta tre giovani

I convocati dello Sporting Braga in vista della sfida di ritorno di Conference League contro la Fiorentina. Artur Jorge, dopo aver perso all'andata per 0-4, dovrà fare a meno anche dell'infortunato El-Musrati e dello squalificato Vitor Tormena. Per completare la lista, il tecnico ha dovuto chiamare tre ragazzi della squadra B: il difensore turco Serdar Saatci, l'attaccante Roger e il giovane portiere Bernardo Fontes. Di seguito la lista completa: