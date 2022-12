Bocci: “A gennaio farei almeno un paio di innesti”

Il giornalista Alessandro Bocci, inviato in Qatar per il Corriere della Sera, commenta la prestazione di ieri di Amrabat e i temi del mercato viola. "Se il Marocco ha fatto la partita che ha fatta, grande merito è di Amrabat, secondo me uno dei migliori 3 giocatori del Mondiale. Se torna così, darà una grande mano alla Fiorentina. Nel Marocco lui è un leader, mentre nella Fiorentina è stato messo spesso in discussione, spero che adesso possa giocare con la stessa sicurezza anche a Firenze" dice Bocci a Radio Bruno.