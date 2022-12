Ag. Amrabat: “Il mondo si è accorto di lui. Ricevo chiamate ogni giorno”

Tutti pazzi per Sofyan Amrabat. L'exploit mondiale proietta il centrocampista della Fiorentina tra i nomi più chiacchierati in ottica mercato a livello internazionale. E il suo procuratore Mohammed Sinouh racconta all'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Ogni giorno ricevo tante telefonate dai club per Sofyan. Il mondo intero ha visto che è il miglior centrocampista difensivo del Mondiale, Sofyan è stato eccellente nella competizione". Poi però evita di alimentare i rumors: "Amrabat è un professionista top, è solamente focalizzato sul Mondiale con il Marocco" ha detto il procuratore.