Benassi, il calvario continua: torna a Firenze per curarsi, ma le parole di Juric preoccupano

Continua il calvario di Marco Benassi. Secondo quanto riporta hellaslive, il centrocampista classe ’94, afflitto da diversi mesi da un problema al polpaccio destro, in accordo tra l’area medica e sportiva di Hellas Verona e Fiorentina, si trova a Firenze per curarsi. La priorità dei due club in questo momento è solo la guarigione del ragazzo, arrivato in estate in gialloblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma intanto le parole di Juric sul suo conto preoccupano.